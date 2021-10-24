تسريبات جديدة.. رسائل صادمة على واتساب وفيسبوك تنشر كراهية المسلمين في الهند

2021/10/24 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ديسمبر الماضي، أشاد المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، بالهند باعتبارها دولة مهمة لشركته، وقال إن ملايين الأشخاص يستخدمون منصاتها يوميًا للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، لكن واقعيا كانت منصات فيسبوك ممتلئة بالمحتوى التحريض ونشر الكراهية في البلاد، بحسب التقارير التي اطلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال".

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