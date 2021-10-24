2021/10/24 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تظاهرت نحو مئة أم بولندية قرب حدود بيلاروس السبت ورددن “عار” و”لا أحد غير قانوني” احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال، حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي.وكتبت مُنظِمة الحدث عبر “فيسبوك”: “لا يمكننا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بولنديات يتظاهرن ضد ترحيل مهاجرين إلى الحدود البيلاروسية المركز الخبري الوطني.

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