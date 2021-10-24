ممرات على قارعة الجمر

2021/10/24 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبّار الكواز الممرّاتُ نائماتٌلن تصحوَفممرٌّ للألم يغورُ فيه الأسى.ممرٌّ للعسلِ يطنُّ الذبابُ على شفتيه.ممرٌّ للخطىضعْ بصمتَك عليه.ممرٌّ... لن يعرفَه أحدٌ.×××الممرّات يقظاتٌممرُّ (بابل) في زوال الأثر.ممرُّ القطاراتِ في شخيرِها المؤجلِممرُّ الراياتِ تخفق في شرايين الأنهارممرُّ الصغارِ في دفاتر الغفلةِممرُّ الصبايا الى تاريخِ الجسد.×××الممرّاتُ دارساتٌممرٌّ الى (أين...)ممرٌّ الى (متى...)ممرٌّ الى (كيف...)ممرٌّ الى (لماذا...)ممرٌّ الى (مَن...)ممرٌّ الى (ما...)ممرٌّ الى (هل...)ممرٌّ الى الروحغارقة في مدافن الكلام.

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