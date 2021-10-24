وزير لبناني: نحن في مأزق كبير

2021/10/24 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم يوم السبت أن لبنان في مأزق كبير، وأعلن أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب العمل والعمال ستنعقد الأربعاء المقبل.وقال في تصريحات نشرتها “الوكالة الوطنية للإعلام” […]

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