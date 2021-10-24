2021/10/24 | 08:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام عراقية أن الفنانة اللبنانية إليسا ارتدت خلال حفلها الأخير في بغداد هذا الأسبوع درعا واقيا للرصاص تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية.

وبعد انتهاء الحفل، غردت إليسا عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "واحدة من أجمل الحفلات الغنائية التي قدّمتها على الإطلاق، شكرا لكم أيها الأحباء في العراق، شكر لبغداد، واقعة في حب هذه المدينة الرائعة".

وكانت إليسا أحيت حفلها الأول في العاصمة العراقية بغداد، وسط ترحيب حار من الجمهور العراقي.



وافتتحت حفلها بكلمة قالت فيها إن إحدى أمنياتها كانت أن تغني في بغداد وأنها تحققت أخيرا، مضيفة أنّها تضعف أمام الشعب العراقي لأنه يشبه الشعب اللبناني بما مر عليهما من ظروف قاسية.

وغنت إليسا لجمهورها العراقي أغنية وردة "وحشتوني" والنشيد الوطني العراقي "موطني "، بالإضافة إلى أغنية "في عيونك" التي انتظرها الجمهور، لا سيما المقطع الذي تقول فيه "اجمع كل ورد بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. إليسا ترتدي درعا واقيا للرصاص في حفلها بـ 'بغداد') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. إليسا ترتدي درعا واقيا للرصاص في حفلها بـ 'بغداد') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).