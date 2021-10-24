"كتائب حزب الله" تدعو إلى تصعيد الاحتجاجات وتلوح بـ "السيف"

2021/10/24 | 08:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم المتحدث العسكري باسم حركة "كتائب حزب الله" الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بيان مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات العراقية.

وقال العسكري في بيان، 24 تشرين الأول/أكتوبر، "نكرر ما قلناه سابقًا من أنّ الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية التفاف واحتيال على الشعب العراقي في التاريخ الحديث وهذا ما سيتم إثباته بالأدلة والوثائق".

وأضاف، أنّ "بيان مجلس الأمن سيئ الصيت إنما يؤكد ما قلناه من أنّ الانتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف محلية"، عادًا أنّ "الشعب العراقي بكل أطيافه وبأكثرية واضحة قال كلمته: إننا لن نسكت على هذه الجريمة التاريخية مهما بلغت التضحيات".

ودعا العسكري، إلى "توسعة ساحات الاحتجاج والاعتصام من أقصى العراق إلى أقصاه"، مشددًا أنّ "كتائب حزب الله ستبقى حصنًا منيعًا لأبناء العراق، ولن تسمح بإيذائهم من أي طرف كان، وستكون على أتم الجهوزية وتراقب عن قرب وفي يدها الأولى الورود وفي الأخرى سيف تقطع به كل يد تحاول العبث بأمن وسلامة البلاد".

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