فضائح مالية واتهامات بالسعي للشهرة.. زواج أميرة اليابان يثير الجدل

2021/10/24 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الأميرة اليابانية ماكو للزواج من خطيبها، من صديقها كي كومورو، يوم الثلاثاء المقبل،مما أنها أنها ستصبح مواطنة عادية بسبب زواجها من شخص من عامة الشعب، وذلك بموجب القوانين التي تنص على أن عضوات الأسرة الإمبراطورية لا يمكن لهن أن يحتفظن بوضعهن الملكي بعد تلك الحالة من الزواج.

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