2021/10/24 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كتشفت الشرطة الألمانية، يوم أمس السبت، عن ضبط 31 مواطنا عراقيا داخل شاحنة صغيرة، بعدما عبروا الحدود قادمين من بولندا.الأشخاص الـ 31 هم، 19 رجلا وسيدتان و10 أطفال، وجميعهم لم تكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 31 لاجئاً عراقياً حاولوا دخول ألمانيا المركز الخبري الوطني.

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