انباء عن تعيين ديفيد بيكهام سفيرا لمونديال قطر 2022

2021/10/24 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن النجم ديفيد بيكهام، مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق، سيكون سفيرا لكأس العالم 2022 في قطر، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لمدة عشر سنوات مقبلة.وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن قائد إنجلترا السابق البالغ عمره 46 عاما قد وقع بالفعل صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويا على مدار عشر سنوات مقبلة ليصبح سفيرا للبلاد.وفي وقت سابق من هذا الشهر، سافر بيكهام إلى العاصمة الدوحة لمدة أسبوع وقام بجولة في الملاعب والتقى بكبار الشخصيات قبل استضافة المونديال العام المقبل.ومن المقرر أن يقام كأس العالم في قطر في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الاول.

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