بغداد تغص بزحامات مرورية خانقة

2021/10/24 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، زحامات مرورية كبيرة مع إنطلاق الدوام الرسمي.وأغلقت السلطات الأمنية أبواب محددة من المنطقة الخضراء.وتعيش بغداد منذ أيام زخماً مرورياً خانقاً وقالت مديرية المرور انها […]

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