مصر.. الحكومة تكشف حقيقة تأثر البلاد بغازات سامة من بركان

2021/10/24 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رئاسة مجلس الوزراء المصرية على الأنباء التي تحدثت عن وصول غازات وانبعاثات سامة إلى مصر مصدرها بركان "لا بالما" في إسبانيا، نافية تلك المعلومات بشكل مطلق

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