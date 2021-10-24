وزارة التربية العراقية تصدر تعليمات إلى الهيئات التدريسية حول لقاحات ’كورونا’

2021/10/24 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شددت وزارة التربية، الأحد، على ضرورة إسراع الملاكات التدريسية والتعليمية، بأخذ اللقاح المضاد للجائحة، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

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وقال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (24 تشرين الأول 2021)، إنه "تم توجيه دعوة الى جميع ملاكات المدارس التابعة للمديرية للاسراع باخذ اللقاح، ممن لم يتلقوا التطعيم لغاية الان، كأحد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف أن "هناك حملة توعوية تم إطلاقها لحث الملاكات التربوية على التلقيح، التزاما بالتوجيهات الوزارية وقرارات لجنة الصحة والسلامة العليا لبدء عام دراسي جديد بأجواء صحية".

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