2021/10/24 | 09:11 - المصدر: عين العراق

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الأحد 24 أكتوبر 2021 | 09:10 صباحاً

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القنصلية الإيرانية في النجف تنفي العمل بإلغاء التأشيرة للمسافرين جوا

نفت القنصلية الايرانية في النجف ما تم تداوله في الاعلام او في وسائل التواصل الاجتماعي عن الغاء تأشيرة الدخول لمن يرغب بالسفر جواً الى ايران من العراق.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن سكرتير القنصل الايراني في النجف مصطفى الحسناوي قوله " لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص "

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