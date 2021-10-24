2021/10/24 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزيــــر الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة عــــادل الــركــابــي إن “الــوزارة تدرس امكانية شمول زوجـة المستفيد مـن الاعـانـة الاجتماعية بقرض المـشـاريـع الـصـغـيـرة المــقــدم من دائــرة الـعـمـل والـتـدريـب المـهـنـي، من دون قطع الاعانة عن زوجها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزار العمل تعتزم صرف الدفعتين الأخيرتين من رواتب الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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