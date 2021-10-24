اردوغان يطرد سفراء عشرة دول وردود افعال

2021/10/24 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية.

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