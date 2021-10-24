محاكمة جنود أوغانديين بتهمة قتل مدنيين في الصومال

2021/10/24 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بمحاكمة جنود أوغنديين متورطين في قتل مدنيين خلال اشتباكات وقعت مع مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

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