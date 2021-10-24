نيوكاسل يغير رأيه بشأن ارتداء الزي العربي في المدرجات.. فماذا قال؟

2021/10/24 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، توجيهه بشأن ارتداء المشجعين الزي العربي التقليدي مشيرا إلى أن بإمكانهم ارتداء ما يرونه مناسبا

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