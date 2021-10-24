هل ارتدت إليسا درعاً ضد الرصاص بحفلتها في بغداد؟

2021/10/24 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحيت النجمة إليسا حفلها الأوّل في العاصمة العراقية بغداد، السبت، وسط ترحيب حار من الجمهور العراقي.انتشرت صور الفنانة اللبنانية إليسا بشكل واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من حفلها […]

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