التربية تصدر تعلميات جديدة بخصوص الجائحة قبل بدءالعام الدراسي الجديد

2021/10/24 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة التربية، الأحد، على ضرورة إسراع الملاكات التدريسية والتعليمية، بأخذ اللقاح المضاد للجائحة، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

وقال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (24 تشرين الأول 2021)، إنه "تم توجيه دعوة الى جميع ملاكات المدارس التابعة للمديرية للاسراع باخذ اللقاح، ممن لم يتلقوا التطعيم لغاية الان، كأحد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف أن "هناك حملة توعوية تم إطلاقها لحث الملاكات التربوية على التلقيح، التزاما بالتوجيهات الوزارية وقرارات لجنة الصحة والسلامة العليا لبدء عام دراسي جديد بأجواء صحية".

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