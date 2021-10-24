2021/10/24 | 09:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.901 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 584 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.485 ملايين برميل يوميا”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيها 188 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “اكثر الاستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.254 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 462 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 319 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 211 ألف برميل يوميا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).