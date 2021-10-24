2021/10/24 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، تنفيذ قرار مجلس الوزراء (315) الخاص بشريحة العقود.وذكر بيان للعدل، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزير سالار عبد الستار محمد، أكد ان الوزارة نفذت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تنفذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيين العقود المركز الخبري الوطني.

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