النفط تحدد موعد افتتاح مشروع وحدة الازمرة في مصافي الجنوب

2021/10/24 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة النفط، نهاية العام الجاري موعداً لإفتتاح مشروع وحدة الازمرة في مصافي الجنوب.

المشروع، الذي تبلغ طاقته الانتاجية 1748 مترا مكعب يومياً، سيسهم بتوفير مادة البنزين المحسن عالي الاوكتان.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروع حاليا بمرحلة التهيئة والتشغيل، اذ بلغت نسب انجاز الاعمال الميكانيكية 98%، واعمال الآت الدقيقة 95%، والكهرباء 98%، وتهيئة الانابيب 95%".

وأكد أن وحدة الازمرة "من المشاريع الحيوية التي تسهم بتوفير مادة البنزين المحسن بعدد أوكتاني عالي النسبة يصل الى 88 %"، موضحا أن "الاعمال المتبقية تتضمن ربط الاجزاء الميكانيكية واكمال اعمال التهيئة والكهرباء والانابيب للنسب المتبقية بهدف تشغيل الوحدة خلال الشهر الاخير من العام الحالي".

وبين المصدر أنه "تم في هذا السياق تدريب الملاكات الهندسية والفنية من قبل شركة uop الاميركية خارج العراق، وحاليا تتابع الملاكات المتدربة فعاليات المشروع، علاوة على انه تم اجراء الدورات المهمة للملاكات في اختصاصات الكهرباء والآلات الدقيقة والـ DCS".

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