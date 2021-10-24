عمار الحكيم يحذر من

2021/10/24 | 09:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الحكيم الأطراف السياسية إلى "التنازل"

الترا عراق - فريق التحرير

حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، من "الانسداد السياسي" نتيجة أمة نتائج الانتخابات.

وقال الحكيم في بيان عقب لقاء مع وزير الخارجية فؤاد حسين، وفق بيان لمكتبه الإعلامي "جددنا التأكيد على أنّ المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق".

وأضاف، "أكّدنا ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم، وبيّنا أنّ الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي، فيما حثثنا الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي".

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