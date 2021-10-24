بيع 11 لوحة فنية لبيكاسو بـ100 مليون دولار

2021/10/24 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت 11 لوحة للفنان الإسباني وأعمال أخرى للفنان الإسباني، بابلو بيكاسو، في مزاد علني بأكثر من 100 مليون دولار، وفقا لصحيفة الغارديان.

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