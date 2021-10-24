وزير الخارجية الإيراني: العلاقات مع أذربيجان ستنمو

2021/10/24 | 10:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أن العلاقات بين طهران وباكو ستنمو في ظل الاحترام المتبادل.

وكتب عبداللهيان في تغريدة اليوم الأحد أن البلدين “جارتان مسلمتان، وبينهما الكثير من المشتركات”.

وقال إنه أجرى محادثات هاتفية “صريحة وودية وبناءة” أمس مع نظيره الأذربيجاني جيحون بابراموف حول خارطة الطريق للعلاقات الشاملة بين البلدين.

وأشاد الوزير الإيراني أمس بالإفراج عن سائقي شاحنات إيرانيين كانوا محتجزين في أذربيجان، ودعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية الرامية لتسهيل تنقل الشاحنات الايرانية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وتصاعدت التوترات مؤخراً بين إيران وأذربيجان عندما زعمت إيران أن أذربيجان تسمح بتواجد للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإيرانية الأذربيجانية.

ورغم أن إيران وأذربيجان دولتان مسلمتان بهما أغلبية شيعية وتربطهما علاقات عرقية ولغوية وتاريخية قوية، هناك توترات بينهما منذ الحرب التي دارت العام الماضي بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة على صلة بمنطقة ناغورنو كاراباخ.

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