العراق بانتظار وجبة جديدة من

2021/10/24 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الاحد، عن قرب دخول وجبة جديدة من عوائل تنظيم داعش الارهابي التي تسكن مخيم الهول السوري الى المحافظة.وقال الدوبرداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأيام القليلة القادمة سوف تشهد دخول وجبة جديدة من عوائل تنظيم داعش الارهابي التي تسكن مخيم الهول السوري الى نينوى، وهذه الوجبة ايضا لن تكون الأخيرة، فهناك وجبات سوف تدخل بشكل شهري بين حين واخر".وبين ان "هذا الأمر يشكل خطر وتهديد حقيقي على أمن واستقرار نينوى، خصوصاً ان هناك عوائل لديها افراد منها متورطة بقتل اناس كثيرين من أهالي الموصل، وهذا الأمر قد يولد مشاكل اجتماعية اضافة الى المشاكل والمخاطر الأمنية".

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