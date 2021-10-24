تراجع بشعبية بايدن لادنى مستوى لرئيس امريكي منذ الحرب العالمية الثانية

2021/10/24 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.وكتبت صحيفة / التلغراف/ نقلا عن استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام /غالوب/ أن : "تصنيف بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين.وأضافت، أن : صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%.واشارت الصحيفة إلى أن : شعبية بايدن بدأت في الانخفاض في تموز الماضي، عندما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، كما أدى الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في نهاية أب إلى تدهور مؤشر شعبيته./انتهى3

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