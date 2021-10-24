2021/10/24 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرض موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، الى عملية اختراق جديدة واسعة النطاق لبيانات مستخدميها، والتي طالت أكثر من 178 مليون مستخدم.وقام بعملية الاختراق مبرمج أوكراني يدعى، ألكسندر سولونشينكو، الذي توصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبرمج “أوكراني” يخترق فيسبوك ويصل إلى 178 مليون مستخدم المركز الخبري الوطني.

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