النفط يعاود الارتفاع بعد انخفاض طارئ ويقترب من الـ86 دولارا للبرميل

2021/10/24 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عادت أسعار النفط في السوق العالمية، إلى الارتفاع اليوم الأحد، وذلك بعد يومين من تراجع هو الأول من نوعه منذ شهرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، لتسجل 85.72 دولارا للبرميل منذ الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش، وذلك بعد هبوط تجاوز 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس مزيج برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولارًا يوم الخميس الماضي، لكنه كان في طريقه للهبوط بنسبة 0.9 ٪ في الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ 3 سبتمبر/ أيلول، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم.

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