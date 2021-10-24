2021/10/24 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور قراري حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان.وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “محكمة جنح الكرخ المختصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور حكمين جديدين بحق مسؤول أسبق في وزارة الدفاع المركز الخبري الوطني.

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