2021/10/24 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يدلي الناخبون في أوزبكستان اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشير كل التوقعات إلى أن فوز الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف فيها بولاية ثانية أمر يكاد يكون مؤكدا.وفتحت مراكز الاقتراع البالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان المركز الخبري الوطني.

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