2021/10/24 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط المباشرة بتنفيذ مسح سوق العمل.

وقال رئيس الجهاز الدكتور ضياء عواد كاظم، إن "المسح مهم جدا لسوق العمل، لمعرفة احتياجاتها من الاختصاصات والمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص تحديداً"، وفقاً لـ"الصباح".

وأضاف أن "الجهاز أكمل الاستمارة وإعداد البرنامج الالكتروني لتنفيذ المسح الذي سيجري بواسطة الاجهزة اللوحية خلال الشهر الحالي".

وبين كاظم أن "الجهاز انتهى مؤخراً من مسح الاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة، فضلاً عن الانتهاء من مسح التشغيل والبطالة الذي سيوفر بيانات حديثة عن القوى العاملة في البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإحصاء يباشر بتنفيذ مسح سوق العمل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإحصاء يباشر بتنفيذ مسح سوق العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).