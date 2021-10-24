2021/10/24 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).