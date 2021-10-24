2021/10/24 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستهل منتخبنا الوطني للسباحة عصر اليوم الأحد، مشواره في منافسات البطولة العربية الأولى للمجرى القصير، التي تحتضنها دولة الامارات العربية المتحدة وتستمر على مدى اربعة ايام.وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بثلاث فئات..



منتخبنا الوطني للسباحة يشارك في منافسات البطولة العربية المقامة في الامارات المركز الخبري الوطني.

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