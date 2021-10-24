2021/10/24 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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⭕ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالارهاب ضمن سيطراتها.. ▪️▪️▪️▪️⭕ اثناء التفتيش الامني للأشخاص والعجلات المارة ضمن سيطرة ابي غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد حاول احد المطلوبين وفق قضايا ارهاب النفاذ من السيطرة حيث تم تدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات حاسبة المطلوبين حيث تبين انه مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى جهة الطلب..

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