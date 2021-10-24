المالكي يكشف أجندة اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده اليوم

2021/10/24 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، عن أجندة اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده اليوم.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة للمالكي عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشأن الاجتماع السياسي المرتقب للقوى الوطنية ؟ ،

اكد ان الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية".

وأشار الى ان "الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي مبينا ان الاجتماع سيكون لأجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا ".

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