انطلاق مهرجان الأضواء

2021/10/24 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ انطلقت اليوم في دبي فعاليات مهرجان الأضواء "ديوالي" بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى والعديد من الأنشطة والمفاجآت المتنوعة.ويعتبر المهرجان الذي يستمر حتى نهاية نوفمبر أحد الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة ويوفر الفرصة للتجار وقطاع التجزئة في دبي لتقديم عروض ترويجية تجذب شريحة واسعة من المتسوقين بما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المبيعات، مشيرا إلى أنها تعد بداية مهمة لموسم الأعياد خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري.وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن تنظيم مهرجان الأضواء "ديوالي" يتزامن مع إقامة معرض " إكسبو 2020 دبي" والاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في تأكيد على أن دبي مدينة عالمية متعددة الثقافات خاصة وأنها تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها يعيشون بانسجام وأمان ./انتهى

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