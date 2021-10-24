هيئة استثمار نينوى تعطي رخصة لمشروع المدينة الطبية التخصصية داخل الموصل

2021/10/24 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن رئيس هئية استثمار نينوى مدحت العاني ان مجلس الإدارة في هيئة استثمار نينوى اعطى رخصة للمشروع الاستثماري الخاص بمستشفى المدينة الطبية التخصصية داخل الموصلوقال العاني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان "مشروع مستشفى المدينة الطبية هو من اهم المشاريع الاستثمارية ويقع وسط مدينة الموصل وبمساحة 1200 متر مربع"واضاف ان" المشروع سيوفر 109فرصة عمل اثناء التشغيل، مبينا ان مدة تنفيذ المشروع ستكون بحدود سنتين "واوضح ان" ان المدينة الطبية تتكون من خمسة طوابق، بسعة 50 سريرا حيث ستقدم الخدمات الطبية المختلفة من اجراء العمليات الصغرى والكبرى وعمليات الولادة والتجميل و المفاصل و الجملة العصبية بالإضافة الى وجود العيادات الخارجية والاستشارية لمختلف الاختصاصات "/انتهى

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