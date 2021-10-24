“لا بالما” يثير قلق المصريين والأرصاد الجوية تتبع سير الهواء

2021/10/24 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد، بيانا عاجلا حول نشاط بركان “لا بالما” الإسباني، الذي بدأ منذ شهر تقريبا، وتأثيره المحتمل على البلاد.وفي بيانها، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى […]

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