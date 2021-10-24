الحكم على مسؤول عراقي بسبب الفساد

2021/10/24 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، قراري حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق، لاقترافه مخالفات في عقدين مع شركتين أهليتين لتجهيز الوزارة بآليات وأجهزة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 تشرين الاول 2021)، أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم حضوري بحق المدان؛ لوجود مخالفات في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات؛ لتجهيز الوزارة بمنظومة استطلاع".

واضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكما حضوريا آخر بحق المدان نتيجة الخروقات المرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة المكلفة بتجهيز الوزارة ب(90) آلية مدرعة".

واوضح، أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان؛ فقررت الحكم عليه، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

ويذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في منتصف نيسان عام 2018 عن تكلل جهودها بالنجاح في استرداد المدان (زياد القطان) من السلطات الأردنية المطلوب عن قضايا كانت قد حققت فيها وصدرت بها أحكام قضائية، تضمنت السجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلا عن مطالبته بإعادة ما يقارب (800,000,0000) مليون دولار.

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