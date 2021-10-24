حكمين جديديين بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق

2021/10/24 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، صدور قراري حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق؛ لاقترافه مخالفاتٍ في عقدين مع شركتين أهليَّـتين؛ لتجهيز الوزارة بآليَّاتٍ وأجهزةٍ.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق المُدان (زياد القطان)، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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