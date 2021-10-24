2021/10/24 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق تايوان.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تقرير له، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب، اليوم الأحد، شمال شرق تايوان، على عمق 40 كم.

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