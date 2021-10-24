القبض على احد الإرهابيين جنوبي بغداد

2021/10/24 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على أَحَد الإرهابيين جَنُوبِي بَغْدَاد.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، إذ تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له في منطقة السيدية والمطلوب إلى مكافحة إرهاب صلاح الدين".

واضاف البيان انه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

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