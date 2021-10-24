بمشاركة عربية.. ملتقى النبأ يناقش اخلاقيات العمل التشريعي والسلوك النيابي

2021/10/24 | 10:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا رادع لتغوّل النواب وفسادهم سوى الوعي الجماهيري والشعبي بحقيقة دور المجالس التشريعية والبرلمانات.

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