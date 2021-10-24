حكمان جديدان ضد

2021/10/24 | 10:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور قراري حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق؛ لاقترافه مخالفاتٍ في عقدين مع شركتين أهليَّتين؛ لتجهيز الوزارة بآليَّاتٍ وأجهزةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 24 تشرين الأول/أكتوبر، حول تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق المُدان "زياد القطان"، أنّ "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم حضوري بحقِّ المُدان؛ لوجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات؛ لتجهيز الوزارة بمنظومة استطلاعٍ".

وأضاف البيان، أنّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا حضوريًا آخر بحقِّ المدان؛ نتيجة الخروقات المُرتكبة في العقد المُبرم بين وزارة الدفاع والشركة المُكلَّفة بتجهيز الوزارة بـ (90) آلـيَّة مُدرَّعة".

وأوضح البيان، أنّ "المحكمة، ونتيجة المُتوفِّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استنادًا إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة، في منتصف نيسان/أبريل 2018، استرداد المُدان "زياد القطان" من السلطات الأردنيَّة المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّة، تضمَّنت السجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلاً عن مطالبته بإعادة ما يُقارب 800 مليون دولار.

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