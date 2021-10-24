اسعار النفط تعاود الارتفاع وتلامس حاجز 86 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى في ثلاث سنوات

2021/10/24 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الأحد، وذلك بعد يومين من تراجع هو الأول من نوعه منذ شهرين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، مسجلة 85.72 دولارا للبرميل، وذلك بعد هبوط تجاوز 1.21 دولار في الجلسة السابقة.ولامس مزيج برنت أعلى مستوى … Readmore

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