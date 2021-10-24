اساقفة الكلدان في العراق يدعون الى تشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن التقاسم الحزبي والطائفي

2021/10/24 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أساقفة الكلدان في العراق، السياسيين إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فيما أشاروا إلى أن التهديد واستعمال السلاح لحل المشاكل هو من المحرمات الكبرى.وقال إعلام البطريركية في بيان إن الأساقفة الكلدان في العراق برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل … Readmore

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