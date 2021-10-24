عَمَلِيَّات بَغْدَاد: القبض على أَحَد الإرهابيين جَنُوبِي بَغْدَاد

2021/10/24 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، أن قيادة عمليات بغداد، القت القبض على أَحَد الإرهابيين جَنُوبِي العاصمة بَغْدَاد.

وذكرت الخلية في بيان أن “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، تواصل جهودها الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، إذ تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له في منطقة السيدية”.

واوضحت ان “الارهابي مطلوب إلى مكافحة إرهاب صلاح الدين، حيث تمت إحالة المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه اصوليا”.

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