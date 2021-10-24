طقس متباين بدرجات حرارة ثلاثينية لليومين المقبلين

2021/10/24 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة ثلاثينية .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ س بمدى رؤية (8-10)كم.وفي المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم جزئيا ليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14 مئوية والعظمى 31 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى 11 مئوية واعلاها في الناصرية 23 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 26 مئوية واعلاها في البصرة 36 مئوية.اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون في عموم المناطق صحوا الى غائم جزئيا بدرجات حرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق./انتهى3

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