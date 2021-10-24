2021/10/24 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، أن اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا لن تلجأ إلى خيار فرض الحظر الشامل للتجوال، وتعليق الدوام في المدارس، والمعاهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ أربيل: لا عودة للحظر وتعليق دوام المدارس والجامعات المركز الخبري الوطني.

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